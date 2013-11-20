Дві людини загинули при аварії літака біля берегів Флориди
07:17, 20 листопада 2013Світ
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Легкомоторний літак, на борту якого знаходилися чотири людини, впав у води Атлантичного океану біля берегів штату Флорида, передає телеканал NBC.
Літак впав у води Атлантичного океану
Невеликий літак Learjet 35, зареєстрований в Мексиці, вилетів о 19.51 вівторка за місцевим часом (02.51 середи за Києвом) з аеропорту міста Форт-Лодердейл у мексиканське місто Косумель. Через півгодини польоту диспетчери втратили зв'язок з екіпажем літака, повідомляє РІА Новости.
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За словами представника управління цивільної авіації (FAA), літак впав у води Атлантичного океану приблизно в півтора кілометрах від узбережжя Флориди. У районі місця події ведуться пошуково-рятувальні операції. До теперішнього часу виявлено тіла двох осіб.
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