Дві людини загинули при аварії літака біля берегів Флориди

Невеликий літак Learjet 35, зареєстрований в Мексиці, вилетів о 19.51 вівторка за місцевим часом (02.51 середи за Києвом) з аеропорту міста Форт-Лодердейл у мексиканське місто Косумель. Через півгодини польоту диспетчери втратили зв'язок з екіпажем літака, повідомляє РІА Новости.

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За словами представника управління цивільної авіації (FAA), літак впав у води Атлантичного океану приблизно в півтора кілометрах від узбережжя Флориди. У районі місця події ведуться пошуково-рятувальні операції. До теперішнього часу виявлено тіла двох осіб.