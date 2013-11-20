Президент Європарламенту: РФ завжди вважає, що наші дії спрямовані проти неї

16:56, 20 листопада 2013
Світ
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц вважає "непорозумінням" думку про те, що європейська інтеграція України нібито спрямована проти Російської федерації

Мартін Шульц

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц вважає "непорозумінням" думку про те, що європейська інтеграція України нібито спрямована проти Російської федерації.

Про це він сказав в інтерв'ю польському інформаційному агентству РАР, передає кореспондент УНІАН з Варшави.

"Росія завжди має враження, що усі наші дії спрямовані проти неї. Це - помилка, але такий підхід до справи відразу тягне за собою вороже ставлення і відчуття загрози", - сказав він.

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Президент Європарламенту також назвав нормальним бажання Росії розширити свою сферу впливу, зауваживши, що аналогічну політику проводять інші держави.

"Росія намагається розширити свій вплив, що не дивно, а є нормальним явищем. Усі країни це роблять. ЄС також розширює зону політичної співпраці і хоче залучити Україну до спільноти демократії", - наголосив Шульц.

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