Янукович думає, що інтеграція України допоможе Європі вийти з кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 18-му саміті глав держав Центральної Європи, що проходить у Братиславі.

«Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих та сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору матиме суттєвий позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію та допоможе процесу виходу Європи з кризи», - підкреслив Янукович.

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"Повноцінна інтеграція України до ЄС - це досі невикористаний потенціал економічного зростання для Європи, зміцнення загальноєвропейської стабільності та безпеки", - наголосив він.

За його словами, з початку фінансово-економічної кризи у Європі минуло вже п’ять років. "І те, що наслідки кризових явищ і досі відчуваються в усіх європейських державах, незалежно від того, чи є вони учасницями ЄС, єврозони чи інших міжнародних регіональних організацій, свідчить про взаємопов’язаність наших держав та взаємозалежність наших економік", - вважає Янукович.

Він впевнений, що для відновлення економічного зростання потрібні єдність, взаємна довіра і скоординовані зусилля всіх держав нашого континенту - як тих, які є членами Євросоюзу, так і тих країн, які поки перебувають за його межами.

"Тому ми вважаємо, що важливим інструментом подолання існуючої кризи є продовження процесу розширення ЄС, який би передбачав включення України до єдиного європейського політичного і економічного простору", - наголосив Янукович.

"Сьогодні ми прагнемо, передусім, до посилення духу партнерства та поліпшення взаєморозуміння між країнами регіону Центральної та Східної Європи, які мають значний інтеграційний потенціал, важливий досвід успішних трансформацій", - додав Президент.

За його словами, у здійсненні масштабних перетворень та побудові суспільств європейського зразка державам Центральної Європи сприяв і надалі сприяє такий потужний фактор, як перспектива членства в ЄС.

"І я не бачу жодних об’єктивних причин, які могли б позбавити Україну та ряд інших держав регіону такого потужного інтеграційного інструменту", - наголосив він.

Янукович зауважив, що в Україні розуміють, що у нинішніх непростих умовах, коли Європа долає наслідки кризи, європейці досить чутливо ставляться до питання подальшого розширення ЄС.

"Можливо, це виглядає дещо парадоксально, але європесимізм, який у зв’язку з кризовими явищами на континенті торкнувся багатьох у Євросоюзі, практично не позначився на українському суспільстві", - наголосив він.

"Віра українців в Об’єднану Європу і бажання одного дня стати її повноправною частиною не похитнулися. Європейський Союз для нас і сьогодні залишається прикладом політичного, економічного й соціального успіху. І не лише прикладом, а каталізатором системних соціально-економічних реформ, що наразі здійснюються в Україні", - наголосив Президент України.

Він підкреслив, що Об’єднана Європа є чітко задекларованим цивілізаційним вибором України. Такий вибір виходить не лише з геополітичних реалій і економічної доцільності, а, передусім, з природної європейської ідентичності нашого народу, його історичної, культурної і ціннісної єдності з рештою європейців.