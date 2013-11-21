У США екстрено сів літак з 78 пасажирами на борту

02:50, 21 листопада 2013
Світ
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У міжнародному аеропорту американського міста Орландо (штат Флорида) в середу здійснив екстрену посадку пасажирський авіалайнер "Ембраєр-180", на борту якого знаходилися 78 осіб.

літак / Фото : gazetavv.com

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників Федерального авіаційного управління США.

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За їх інформацією, літак, що належить американській авіакомпанії JetBlue, прямував з Флориди в місто Бостон (штат Массачусетс). Авіалайнер приземлився в Орландо після того, як під час польоту всередині нього за поки що нез'ясованих причин розкрився надувний трап для евакуації пасажирів.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Робота аеропорту також не була порушена.

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