У США екстрено сів літак з 78 пасажирами на борту

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників Федерального авіаційного управління США.

На тему: Дві людини загинули при аварії літака біля берегів Флориди

За їх інформацією, літак, що належить американській авіакомпанії JetBlue, прямував з Флориди в місто Бостон (штат Массачусетс). Авіалайнер приземлився в Орландо після того, як під час польоту всередині нього за поки що нез'ясованих причин розкрився надувний трап для евакуації пасажирів.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Робота аеропорту також не була порушена.