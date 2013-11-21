У США екстрено сів літак з 78 пасажирами на борту
02:50, 21 листопада 2013Світ
517 0
У міжнародному аеропорту американського міста Орландо (штат Флорида) в середу здійснив екстрену посадку пасажирський авіалайнер "Ембраєр-180", на борту якого знаходилися 78 осіб.
Під час польоту всередині літака розкрився надувний трап для евакуації пасажирів / Фото : gazetavv.com
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників Федерального авіаційного управління США.
На тему: Дві людини загинули при аварії літака біля берегів Флориди
За їх інформацією, літак, що належить американській авіакомпанії JetBlue, прямував з Флориди в місто Бостон (штат Массачусетс). Авіалайнер приземлився в Орландо після того, як під час польоту всередині нього за поки що нез'ясованих причин розкрився надувний трап для евакуації пасажирів.
За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Робота аеропорту також не була порушена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter