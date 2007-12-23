Британська королівська сім`я завела свою сторінку в Інтернеті
13:16, 23 грудня 2007Світ
716 0
Єлизавета II сподівається розширити аудиторію
Британська королівська сім`я завела свою власну сторінку в Інтернеті на популярному сервісі You Tube.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», зараз там розміщено 18 відеороликів з королівської хроніки, а 25 грудня на сторінці з`явиться традиційне телевізійне привітання з Різдвом від королеви Великої Британії.
Таким чином ЄЛИЗАВЕТА II сподівається істотно розширити свою аудиторію, зробити зверненні більш особистим і привітати зі святом не тільки британців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter