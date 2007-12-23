Британська королівська сім`я завела свою сторінку в Інтернеті

Британська королівська сім`я завела свою власну сторінку в Інтернеті на популярному сервісі You Tube.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», зараз там розміщено 18 відеороликів з королівської хроніки, а 25 грудня на сторінці з`явиться традиційне телевізійне привітання з Різдвом від королеви Великої Британії.

Таким чином ЄЛИЗАВЕТА II сподівається істотно розширити свою аудиторію, зробити зверненні більш особистим і привітати зі святом не тільки британців.