Шотландія назвала дату ймовірного виходу зі складу Великобританії

Це станеться у разі, якщо на референдумі наступного року шотландці висловляться за адміністративне і політичне відділення від Лондона, повідомляє РГ.

Точну дата можливого виходу Шотландії зі складу Сполученого Королівства вперше буде офіційно названо у вівторок, коли шотландський уряд опублікує попередній план отримання незалежності.

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Публікація 670-сторінкового документа, в якому йтиметься про шляхи досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць в Шотландії, заохотить шотландцівдо дебатів про необхідність досягнення незалежності, повідомляє телеканал "Sky News".

Тим часом, як заявив член уряду Шотландії Алекс Селмонд, "жодна країна не була підготовлена ​​краще до здобуття незалежності", а публікація детального плану з виходу зі складу Великобританії продемонструє "фінансову силу Шотландії".