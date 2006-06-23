ФБР заарештувало терористів, які планували підірвати хмарочос у Чикаго

У Майамі заарештовано учасників радикального угруповання "Чорний мусульманин", які готували вибух одного із хмарочосів Чикаго, повідомляє телекомпанія MSNBC.

"Заарештовані є членами радикального угруповання "Чорний мусульманин" і планували висадити хмарочос у Чикаго Сірс Тауер (Sears Tower). Крім того, до їхніх намірів входила атака урядової будівлі, ймовірно, офісу ФБР у Майамі", - передає телеканал.

Раніше директор ФБР Роберт МЮЛЛЕР повідомив в інтерв`ю відомому американському телеведучому CNN Ларрі КІНГУ, що в Майамі у рамках масштабної антитерористичної операції ФБР заарештовано сімох осіб, відзначає РІА «Новости».

"Ми проводимо певну кількість арештів та обшуків, і в нас буде більше інформації до завтрашнього ранку", - сказав Р.МЮЛЛЕР. Він не став вдаватися у деталі, пославшись на те, що це може зашкодити оперативній роботі.