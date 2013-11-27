У США невідомий влаштував різанину в госпіталі

Як повідомили в поліції, інцидент стався в хірургічному відділенні медичного центру Good Shepherd в місті Лонгвью на сході Техасу, повідомляє Лента.ру з посиланням на Fox News.

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Чоловік, ім'я якого не називається, зарізав ножем медсестру, яка перебувала у відділенні. Також він поранив ще одного співробітника госпіталю і трьох відвідувачів. Один з відвідувачів перебуває в критичному стані.

Поліція, яка прибула на місце події, затримала нападника. Як пише The Washington Post, він не отримав поранень. Про мотиви його вчинку поки нічого не повідомляється.