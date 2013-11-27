Англійських школярів зобов'язали вивчати іслам

Батьки школярів отримали листи, в яких йшлося, що всі учні молодших класів повинні відвідати урок ісламської культури в Стаффордширському університеті в найближчу середу, пише Russia Today з посиланням на The Daily Mail.

Якщо ж дитина пропустить заняття, керівництво школи обіцяло зробити особливу позначку в його особовій справі, яка «буде супроводжувати учня протягом усього навчання». Батькам було наказано заплатити по £ 5 за урок.

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Мамам і татам 4-6-річних дітей у листі нагадали, що причина відсутності дитини на уроці буде ретельно вивчена; як поважна причина розглядається лише довідка від лікаря про хворобу.

Хвилю невдоволення серед батьків школярів викликало те, що дітей примушували відвідати заняття, а в разі неявки обіцяли зберегти невтішний запис в особовій справі на весь період навчання в школі, навіть якщо дитина була відсутня не з власної волі.

Після скарг батьків адміністрація школи розіслала повторний лист з вибаченнями за «неточність». У ньому йшлося: «Після розгляду скарг, школа просить батьків ігнорувати загрозу санкцій у вигляді занесення запису в особову справу з попереднього листа».