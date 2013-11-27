Прем'єр Латвії подав у відставку через трагедію з обваленням у ТЦ

Про це він заявив сьогодні після зустрічі з Президентом Латвії Андрісом Берзіньшем.

Прем'єр-міністр сказав, що він бере на себе політичну відповідальність за те, що сталося. Він також сказав, що всі подробиці він розповість на спеціальній прес-конференції, передає РІА «Новости».

Читайте також: Кількість загиблих при обваленні ТЦ в Ризі зросла до 52

Як повідомлялося, стіна і дах торгового центру мережі Maxima обрушилися ввечері 21 листопада, під завалами опинилися десятки людей. Площа обвалення становила 1,5 тисячі квадратних метрів. Загинули 54 людини, близько 40 були травмовані.

Ця катастрофа стала наймасштабнішою в новітній історії країни.