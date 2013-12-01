У Польщі збирають нараду уряду через події в Україні

На зустріч запрошені міністр закордонних справ Радослав Сікорський і його заступниця Катажина Пелчинська-Наленч, голова МВС Бартоломей Сенкевич, начальник розвідки Мацей Хуня, директор Центру східних досліджень Олаф Осіца і голова канцелярії Туска Яцек Чихоцький, повідомляє РІА Новости.

Ситуація в Україні вже згладила політичні суперечності в Польщі. У неділю прем'єр Туск публічно подякував своєму головному політичному противнику, екс-прем'єру Ярославу Качинському, за підтримку європейських устремлінь в Україні. У неділю Качинський виступив у Києві спільно з функціонером владної партії "Громадянська платформа" євродепутатом Яцеком Протасевичем.

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Раніше в неділю міністр Сікорський звернувся через свій блог безпосередньо до громадян України. Він висловив свою солідарність з ними і пообіцяв Україні допомогу у впровадженні в життя Угоди про асоціацію з ЄС, яка так і не була підписана в Вільнюсі.