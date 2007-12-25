Папа Римський виступив з посланням ”Граду і Світу”

Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVI просив сьогодні всіх людей доброї волі благати Господа про світ на Землі. Цей заклик пролунав у традиційному різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" (Граду і Світу), з яким понтифік виступив на залитій сонцем головній ватиканській площі. Це його третє послання з нагоди Різдва за час перебування на папському престолі.

Папа прочитав своє благословення з центрального балкона базиліки Святого Петра, перед амвоном була вишикувана почесна варта швейцарських гвардійців Ватикану та італійських карабінерів. На початку церемонії карабінери виконали державний гімн Святого Престолу "Te Deum" (на музику Шарля Гуно), а папські гвардійці - італійський національний гімн "Брати Італії" (композитора Мікеле Новаро).

Папа говорив про прагнення людей до здоров`я, зайнятості, гідного життя, про біженців у різних районах світу, жертв збройних конфліктів і тероризму, про найуразливіших - дітях, жінках, літніх людях. Він закликав до пошуків миру, зокрема, в суданській провінції Дарфур, 4 Сомалі, в Демократичній Республіці Конго, на кордоні Ефіопії та Ерітреї, в Афганістані, Пакистані, Шрі-Ланці, на Балканах, на всьому Близькому Сході, особливо в багатостраждальному Іраку.