86% американців вважають Путіна винним у війні проти України, - опитування

Крім того, значно зріс відсоток американців, які вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України.

Майже всі американці звинувачують лідера Кремля Володимира Путіна у російсько-українській війні, а не президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчить нове опитування Chicago Council on Global Affairs-Ipsos, передає The Hill. Соціологи з'ясували, що 86% американських респондентів звинуватили Путіна у трирічному конфлікті.

Згідно з опитуванням, більше половини дорослих американців, 55%, підтримують надання економічної допомоги Україні, тоді як ще 52% підтримують те, щоб Вашингтон продовжував постачати зброєння Києву.

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Близько 53% респондентів заявили, що президент Трамп віддає перевагу Росії, а не Україні. Опитування NBC News, опубліковане на початку цього тижня , показало, що майже половина американців вважають, що президент симпатизує Росії щодо України в конфлікті. Лише 8% сказали, що вважають Трампа на боці України.

Більшість американських виборців, 69%, у всьому політичному спектрі сказали, що вони вважають, що мирні переговори , які Трамп веде з обома сторонами з моменту вступу на посаду, повинні включати США, Росію, Україну та Європейський Союз.

Майже 6 з 10 виборців, 58%, виступили проти перспективи збереження Росією всієї території України, яку вона завоювала під час конфлікту. Зараз Росія окупувала близько 20% території України.

Згідно з опитуванням, переважна більшість американців, 76%, вірять у те, що Україна дотримуватиметься параметрів мирної угоди, якщо вона врешті-решт буде підписана. Лише 20% американців думали так само про Росію.

Незважаючи на те, що майже 6 із 10 виборців, 58%, сказали, що вважають, що США та ЄС однаково зобов’язані допомагати Україні проти трирічного вторгнення Росії, остання цифра впала на 10 пунктів з 2023 року.

Інші опитування про думку американців

Опитування Gallup, опубліковане у вівторок, показало, що більше американців, 46%, заявили, що вважають, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Києву. Цей пункт зріс на 16 пунктів у порівнянні з груднем минулого року та майже відповідає цифрам літа 2022 року.

Опитування в четвер проводилося 14-16 березня за участю 1021 американця. Похибка становила 3,2%.

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