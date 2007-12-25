Російські ядерні бомбардувальники ніколи не підлітали до Данії так близько

Два винищувачі F-16 ВПС Данії були підняті в повітря вчора вночі після того, як поблизу повітряного простору країни з`явилися російські бомбардувальники Ту-160 (Blackjack за класифікацією НАТО), передає France Presse з посиланням на данське агентство Ritzau.

За даними Ritzau, літаки російських ВПС раніше ніколи так не наближалися до повітряних меж Данії, яка входить до блоку НАТО. За останній час це вже третій інцидент за участю військових літаків Росії біля данських кордонів, стверджує агентство.

AFP нагадує, що про відновлення польотів російських бомбардувальників у міжнародному повітряному просторі президент РФ Володимир Путін оголосив у серпні 2007 року. Ще за кілька тижнів до цієї заяви перехоплювачі ВПС Великобританії й Норвегії, також членів НАТО, кілька разів піднімалися по тривозі через появу російських літаків біля їх кордонів. За деякими даними, польоти літаків-розвідників з РФ біля кордонів США також почастішали.

Раніше командуючий Далекою авіацією генерал-майор Павло Андросов заявляв, що на російських військових літаках не буде ядерних боєголовок, а головна мета відновлення польотів - ефективніше тренування пілотів, додає агентство.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РІА Новости, з моменту відновлення регулярних польотів російських бомбардувальників вони більше 70 разів були перехоплені силами ППО іноземних держав. В цілому на перехоплення російських літаків злітали більше 120 винищувачів ВПС країн НАТО та їх союзників. Тривалість супроводу бомбардувальників варіювалася від 1-2 хвилин до 3,5 годин, а загальний час супроводу склав більше 40 годин.

Лента.ру