Канада готується заявити свої права на Північний полюс
12:51, 10 грудня 2013Світ
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Канада планує оголосити Північний полюс, багатий на корисні копалини, своєю територією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джон Берд.
Північний полюс багатий на корисні копалини
Як повідомляє The Guardian, за словами міністра, уряд Канади доручив вченим підготувати подання в ООН, в якому б стверджувалося, що північний канадський кордон включає територію Арктики.
Берд також нагадав, що до цього часу жодна з країн не заявляла про свої претензії на цю територію, відмічає ТСН.
Однак, згідно з дослідженнями, Північний полюс багатий на корисні копалини. Зокрема Арктичний шельф містить 30% світового запасу природного газу і 15% - нафти.
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