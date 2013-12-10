Канада готується заявити свої права на Північний полюс

Як повідомляє The Guardian, за словами міністра, уряд Канади доручив вченим підготувати подання в ООН, в якому б стверджувалося, що північний канадський кордон включає територію Арктики.

Берд також нагадав, що до цього часу жодна з країн не заявляла про свої претензії на цю територію, відмічає ТСН.

Однак, згідно з дослідженнями, Північний полюс багатий на корисні копалини. Зокрема Арктичний шельф містить 30% світового запасу природного газу і 15% - нафти.