Понад 40 людей стали жертвами зіткнень в Ємені

У зіткненнях в місті аль-Фагга поряд з кордоном з Саудівською Аравією брали участь бойовики ісламістських угруповань сунітів і шиїтів.

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Як зазначає агентство, сторони обстрілювали один одного з артилерійських гармат, мінометів і автоматів, повідомляє РІА Новости.