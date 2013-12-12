Понад 40 людей стали жертвами зіткнень в Ємені
20:03, 12 грудня 2013Світ
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Щонайменше 40 людей стали жертвами міжрелігійних сутичок у Ємені, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеву владу.
У зіткненнях в місті аль-Фагга поряд з кордоном з Саудівською Аравією брали участь бойовики ісламістських угруповань сунітів і шиїтів.
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Як зазначає агентство, сторони обстрілювали один одного з артилерійських гармат, мінометів і автоматів, повідомляє РІА Новости.
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