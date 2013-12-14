Литва може оголосити Газманова персоною нон грата

Невдоволення парламентарія викликало те, що Газманов в четвер на заходах з нагоди 20-річчя конституції РФ в Москві виконав пісню "Сделан в Советском Союзе", в якій колишні радянські республіки згадуються як частина "моєї країни", тобто СРСР, пише РІА Новости.

"Міністерство закордонних справ Литви має звернутися в департамент міграції, щоб цій людині заборонили в'їзд до Литви. Його концерт у Вільнюсі наприкінці грудня був би провокацією", - написала Юкнявічене на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інформаційному порталу Delfi політик сказала, що пропонує оголосити Газманова в Литві персоною нон грата - "хоча б на деякий час". Крім того, вона зазначила, що його "концерт не повинен відбутися в Литві".