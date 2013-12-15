Нельсона Манделу поховали в його рідному селі у ПАР

Протягом приблизно чотирьох годин родичі покійного, а також керівництво ПАР і низки інших африканських держав виступали з прощальними промовами на честь «батька нації», як називають Манделу у ПАР, повідомляє РІА «Новости».

Манделі, який колись був верховним головнокомандувачем збройними силами ПАР, були віддані військові почесті: кілька разів було дано залп з гармат, в небі пролетіли три вертольоти з прапорами ПАР і кілька літаків ВВС, а військовий оркестр проводив його національним гімном і маршами.

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Представникам ЗМІ, що з`їхалися у цю точку ПАР з усього світу, на прохання родичів померлого, було заборонено бути присутнім безпосередньо під час опускання труни в могилу, вириту в кам`янистому ґрунті.

Протягом кількох останніх днів жителі ПАР та інших країн могли попрощатися з Манделою: на п`ятий день в Йоганнесбурзі відбулася громадська панахида за участю багатьох високопосадовців з низки країн з усіх частин світу. Крім того, три дні труну з тілом Мандели було виставлено в комплексі урядових будівель в Преторії. За цей час близько 100 тис. осіб змогли особисто попрощатися з Манделою.

Мандела помер 5 грудня у своєму будинку в Йоганнесбурзі у віці 95 років. Він став першим в історії чорношкірим президентом ПАР, і керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. За свою активну діяльність проти режиму апартеїду Мандела провів у в`язниці 27 років. У 1993 році він був нагороджений Нобелівською премією миру.