У ПАР почалася церемонія поховання Нельсона Мандели

Кілька десятків гармат, встановлених поряд з місцем поховання Мадіба (так "батька нації" називають південноафриканці), дають залпи в пам'ять про нього, поки труну з тілом Мандели, встановлену на лафет гармати, везуть до місця поховання, повідомляє РІА Новости.

На прохання близьких Мандели на фото- і відеозйомку церемонії, яка буде проведена з елементами традиційних племінних звичаїв, накладено заборону. Однак місцева телекомпанія веде трансляцію.

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Мандела помер 5 грудня у своєму будинку в Йоганнесбурзі у віці 95 років. Він став першим в історії чорношкірим президентом ПАР і керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. За свою активну діяльність проти режиму апартеїду Мандела провів у в'язниці 27 років. У 1993 році він був нагороджений Нобелівською премією миру.