«Аль-Каїда» узяла на себе відповідальність за вбивство Бхутто

Міжнародна терористична організація "Аль-Каїда" узяла на себе відповідальність за вбивство лідера пакистанської опозиції, колишнього прем`єр-міністра Беназір Бхутто, повідомляють пакистанські телеканали. "Ми вбили американського шпигуна в Пакистані", - цитує заяву "Аль-Каїди" англомовний телеканал Aaj-TV. Ніяких офіційних коментарів і підтверджень цієї інформації поки немає.

Раніше офіційний представник ЦРУ Річард Колко не виключив причетності "Аль-Каїди" до цього злочину і сказав, що його відомство вивчає такий варіант. Правда, він тут же відзначив, що "подібні припущення не очевидні", повідомляє Newsru.

Беназір Бхутто померла у четвер вдень на операційному столі від важкого поранення, одержаного при теракті. За попередніми даними розслідування, терорист-смертник зробив напад в мить, коли броньована автомашина з Беназір Бхутто виїжджала з території парка, де проходив мітинг її прихильників. Голова ПНП вітала соратників по партії з люка автомашини. Терорист відкрив вогонь з автомата, а потім підірвав захований під одягом заряд.

Бхутто одержала вогнепальні поранення в шию і груди, а також в голову від осколків вибухового пристрою. Лікарі головної лікарні Равалпінді протягом години намагалися врятувати Бхутто, але поранення в шию виявилося несумісним з життям. Смерть лідера ПНП була констатована медиками в 18:16 за місцевим часом.

Бойовик-смертник відкрив вогонь по автомобілю Бхутто, а потім підірвав вибуховий пристрій під час багатотисячного опозиційного мітингу в місті Равалпінді. Всього в результаті вибуху, здійсненого бойовиком-смертником, загинуло 26 чоловік і 90 одержали поранення, серед яких 8 поліцейських. Стан сімнадцяти постраждалих залишається критичним.