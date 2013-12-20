У Росії не можуть розібратися, звільнили Ходорковського чи ні

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Президент Російської Федерації Путін підписав указ «Про помилування Ходорковського М.Б.», відповідно до якого він звільнений від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі», - сказано в повідомленні.

За даними відомства, Ходорковський вже залишив колонію.

Водночас, як повідомили РИА Новости в регіональній ФСВП у Карелії, де відбуває покарання Ходорковський, відомство не має інформації про те, що помилуваний вже покинув колонію. Однак співрозмовник агентства заявив, що Ходорковський, можливо, покине колонію протягом дня.

Також не мають даних про те, чи покинув Ходорковський колонію, в карельській комісії з помилування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, Путін підписав указ про помилування Ходорковського. Указ набуває чинності від дня його підписання – 20 грудня.

Ходорковський відбував покарання у виправній колонії № 7 в місті Сегежа (Карелія). Він і колишній керівник МФО «Менатеп» Платон Лебедєв були засуджені за звинуваченням у розкраданні нафти і відмиванні виручки.

Ходорковський мав вийти на волю за вироком у серпні 2014 року.