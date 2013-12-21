Грузія вітає прискорення підписання угоди про асоціацію з ЄС

Глава Євроради Херман ван Ромпей на прес-конференції в п'ятницю за підсумками саміту глав держав ЄС заявив, що Євросоюз хоче підписати угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою до серпня наступного року, пише РІА Новости.

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"Ми звичайно вітаємо наближення часу підписання угоди про асоціацію. З нашого боку завершена абсолютно вся робота", - заявила глава МЗС, додавши, що "технічна сторона залежить від ЄС".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в свою чергу заявив, що "грузинська сторона не пошкодує зусиль для того, щоб угода про асоціацію з ЄС була підписана до вересня майбутнього року".

Грузія парафувала наприкінці листопада угоду про асоціацію з ЄС. У дипломатичній практиці парафування означає попереднє підписання міжнародного договору особами, що брали участь у його розробці, на підтвердження досягнутої домовленості. Представники уряду країни не раз висловлювали впевненість, що угода про асоціацію з Євросоюзом буде обов'язково підписано у вересні 2014 року.