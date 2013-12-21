Саакашвілі влаштувався на нову роботу у США

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі влаштувався на роботу в американську Школу права і дипломатії імені Флетчера при університеті Тафтса, повідомляє сайт навчального закладу The Fletcher School.

З весни 2014 Саакашвілі читатиме лекції з європейського управління та інших сучасних міжнародних і регіональних питань, йдеться в повідомленні.

"Ми вітаємо президента Саакашвілі, лідера "Революції троянд" у співтоваристві Флетчера і Тафтса, - говорить Джеймс Ставрідіс, декан Школи Флетчера. - Він є досвідченим державним діячем, що змінив хід історії своєї країни і перемістив її до трансатлантичного співтовариства".

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі раніше заявляв, що розглядає кілька пропозицій від провідних іноземних університетів про створення міжнародного наукового центру.

Саакашвілі не раз заявляв, що має намір зайнятися розвитком системи політичної освіти в Грузії, створити президентську бібліотеку та сприяти розвитку виноробства. Залишати країну він не збирається.