Шторм у Британії знеструмив понад 6 тисяч будинків, 2 людини загинули (фото, відео)

Жертвами шторму у Великобританії в понеділок стали дві людини, без енергопостачання залишаються понад 6 тисяч домоволодінь, повідомляє РИА Новости з посиланням на Sky News.

Сильний шторм - третій за осінні та зимові місяці - обрушився на Великобританію у понеділок. Влада закрила частину автомобільних мостів і доріг, частину залізничних маршрутів, рейси в великих аеропортах країни відправляються і прибувають із затримками, деякі скасовані. У прибережних регіонах країни оголошено загрозу повені.

"Дві людини - чоловік і жінка - загинули при штормі, вони впали в річки в різних областях країни: Камбрії та Північному Уельсі. У Західному Суссексі діти отримали удари і подряпини після того , як на них впала зірвана вітром гілка дерева", - повідомляє телеканал.

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За повідомленнями енергокомпаній, близько 3 тисяч будинків через шторм залишаються без енергопостачання в Корнуоллі на південному заході країни, близько 2 тисяч - в інших регіонах південного заходу і ще більше тисячі - в Беркширі. Як очікується, шторм продовжиться до ранку вівторка.

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