Крижаний шторм в Канаді залишив без електроенергії більше 400 тисяч осіб

Потужний шторм приніс крижані дощі в східну частину Канади, серйозно порушивши дорожній рух і залишивши без електроенергії понад 400 тисяч жителів країни, передає РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

За його даними, обмерзання ліній електропередачі призвело до обривів і припинення енергопостачання населених пунктів у канадських провінціях Онтаріо, Квебек і Нью- Брунсвік. Ожеледиця на дорогах практично паралізувала дорожній рух. У кількох аеропортах Канади від Торонто до острова Ньюфаундленд скасовані ряд авіарейсів.

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Мер Торонто Роб Форд назвав шторм одним з найстрашніших в історії міста. За інформацією агентства, його порівнюють зі смертоносним крижаним штормом 1998 року, що забрав життя понад 20 людей і залишив 3 мільйони без електрики.