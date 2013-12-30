У Німеччині сталася ДТП за участю близько 50 автомобілів

Про це повідомили в поліції, пише ІТАР-ТАРС.

У правоохоронних органах вважають, що аварія сталася через те, що призахідне сонце під певним кутом освітило дорогу і ускладнило огляд відразу декільком водіям.

У результаті вони, рухаючись у щільному потоці і втративши орієнтацію, спровокували дорожньо-транспортну пригоду.

Відповідно до початкових даних, п'ять осіб звернулися за медичною допомогою, їх життям нічого не загрожує. Відрізок автобану, де сталося ДТП, перекритий, утворилися серйозні затори.