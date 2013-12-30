У Німеччині сталася ДТП за участю близько 50 автомобілів
04:19, 30 грудня 2013Світ
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Відразу близько 50 автомобілів зіткнулися на автобані А81 неподалік південнонімецького Штутгарта (федеральна земля Баден-Вюртемберг).
Про це повідомили в поліції, пише ІТАР-ТАРС.
У правоохоронних органах вважають, що аварія сталася через те, що призахідне сонце під певним кутом освітило дорогу і ускладнило огляд відразу декільком водіям.
У результаті вони, рухаючись у щільному потоці і втративши орієнтацію, спровокували дорожньо-транспортну пригоду.
Відповідно до початкових даних, п'ять осіб звернулися за медичною допомогою, їх життям нічого не загрожує. Відрізок автобану, де сталося ДТП, перекритий, утворилися серйозні затори.
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