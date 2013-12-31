Папа Франциск оприлюднив послання до Всесвітнього дня миру

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

В урочистій проповіді понтифіка звучать ідеї його послання, присвяченого всесвітньому Дню миру, який відзначається 1 січня 2014 року. "Братство - основа миру і шлях до нього", - так названо цей документ, текст якого поширено службою друку Святого Престолу.

"Братство являє собою важливий вимір людини, складника складної системи відносин, тобто істоти соціальної, - підкреслює римський первосвященик. - Глибоке усвідомлення цієї соціальності допомагає нам бачити в інших людях наших істинних сестер і братів..." Суверен Ватикану упевнений, що "без братства неможливо творити справедливе суспільство, в якому панував би міцний і довготривалий мир".

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Папа Франциск з жалем відзначає "глобалізацію байдужості", коли повсюдно порушуються права людини, насамперед, право на життя і релігійну свободу. На його переконання, " братство - це незамінний шлях до викорінення бідності та до припинення війн", а також "передумова для правильного використання природних ресурсів". "Будь-яка діяльність повинна бути відзначена духом служіння людям. Служіння є душею того братства, яке творить світ", - пояснює на закінчення свого послання Папа.

Традиція відзначати День миру в перший день кожного нового року була закладена Папою Павлом VI в 1968 р.