Папа Франциск оприлюднив послання до Всесвітнього дня миру
Папа Римський Франциск проводить вечірню передноворічну месу з молитвою "Тe Deum" ("Тобі, Господи") у головній католицької базиліці - соборі св. Петра
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.
В урочистій проповіді понтифіка звучать ідеї його послання, присвяченого всесвітньому Дню миру, який відзначається 1 січня 2014 року. "Братство - основа миру і шлях до нього", - так названо цей документ, текст якого поширено службою друку Святого Престолу.
"Братство являє собою важливий вимір людини, складника складної системи відносин, тобто істоти соціальної, - підкреслює римський первосвященик. - Глибоке усвідомлення цієї соціальності допомагає нам бачити в інших людях наших істинних сестер і братів..." Суверен Ватикану упевнений, що "без братства неможливо творити справедливе суспільство, в якому панував би міцний і довготривалий мир".
На тему: Папу Римського назвали найстильнішим чоловіком року
Папа Франциск з жалем відзначає "глобалізацію байдужості", коли повсюдно порушуються права людини, насамперед, право на життя і релігійну свободу. На його переконання, " братство - це незамінний шлях до викорінення бідності та до припинення війн", а також "передумова для правильного використання природних ресурсів". "Будь-яка діяльність повинна бути відзначена духом служіння людям. Служіння є душею того братства, яке творить світ", - пояснює на закінчення свого послання Папа.
Традиція відзначати День миру в перший день кожного нового року була закладена Папою Павлом VI в 1968 р.