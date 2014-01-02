У Франції в новорічну ніч палили машини

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Манюель Вальс, пише ІТАР-ТАРС.

"Це (число підпалів транспорту) занадто багато для Франції", - підкреслив міністр.

Водночас він відзначив, що порівняно з попередньою новорічної ночі показник знизився на 10,6%. Скорочення кількості даного типу злочинів спостерігається в країні вже кілька років.

Всі убиті були зарізані в бійках або при нападі злочинців, повідомив міністр, додавши, що ряд підозрюваних вже затримано. Зокрема, в Парижі недалеко від саду Трокадеро в новорічну ніч був убитий ударом ножа в серце 20-річний юнак.

Вальс визнав, що ця святкова ніч - "один з найважчих періодів для сил правопорядку країни". За даними міністра, вулиці міст патрулювали 53 тис поліцейських і жандармів, п'ять з яких отримали поранення.

Було здійснено 322 затримання порушників, що також нижче за показник попереднього року. На 6% скоротилося число підпалів будинків та іншого нерухомого майна. Поліція і жандармерія вилучили "велику кількість" горючої рідини, а також петард великої потужності, заборонених законом. На сході країни, в Ельзасі, одна людина загинула від петарди, яку він випадково підірвав, тримаючи в руках.