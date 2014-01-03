На аргентинських пляжах на людей нападають піранії

Перші інциденти сталися минулого тижня на міському пляжі, розташованому на березі річки Парана в місті Росаріо. Всього там постраждали близько 85 осіб, зокрема семеро неповнолітніх, яким довелося ампутувати пальці на руках, пише РІА Новости.

У четвер стало відомо, що в перший день нового року випадки нападу піраній на людей спостерігалися і на пляжі столичного передмістя Вісенте-Лопес. Тут у водах річки Ла-Плата від укусів риб постраждали шість чоловік.

Місцева влада - і в Росаріо, і в Вісенте-Лопес - закривали пляжі відразу ж після того, як ставало відомо про піраній, проте в обох випадках місцеві жителі продовжували купатися в річках. Останні два тижні в центральних провінціях Аргентини стоїть сильна спека і багато місцевих жителі використовують різдвяні канікули, щоб відпочити на річкових пляжах.