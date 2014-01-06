Правляча партія Бангладеш виграла парламентські вибори

Як передає радіо «Свобода», втім, перемога прихильників прем'єра Шейх Хасіні, ні у кого не викликала сумніву, оскільки опозиція голосування бойкотувала. «Лізі Авамі» дісталися 232 із 300 мандатів. Її кандидати були єдиними претендентами на місця у парламенті в 153-х виборчих округах. 34 депутатських крісла дісталися незалежним кандидатам і представникам союзних із партією Шейх Хасіні політичних сил.

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Нинішня виборча кампанія супроводжувалася хвилею насильства. У день виборів у країні було убито 18 чоловік, більш як 200 дільниць для голосування були підпалені або піддалися іншим нападам. Десятки людей загинули в попередні тижні.

Явка виборців була дуже низькою – близько 20 відсотків. Опозиція вимагала, щоб прем'єр подала у відставку, а країною на період виборів керував технічний нейтральний кабінет.