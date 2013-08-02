Amnesty International закликала Францію не віддавати Аблязова Казахстану

Екс-голова ради директорів БТА Банку, громадянин Казахстану Аблязов був затриманий 31 липня у Франції поблизу міста Канн. Суд Екс-ан-Провансу в даний час вирішує питання про його екстрадицію. Видачі банкіра-втікача вимагають Казахстан, РФ і Україна. При цьому угоди про екстрадицію між Казахстаном і Францією немає, екстрадиція до Росії можлива, однак тут існують деякі обмеження, у зв'язку з чим у першу чергу розглядається можливість видачі Аблязова на Україну.

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"Влада Франції повинні гарантувати Аблязову ретельний і об'єктивний процес екстрадиції. Він не повинен бути висланий в країну, яка може повернути його до Казахстану, де його можуть чекати тортури і несправедливий суд", - йдеться в заяві організації.

Казахстан вимагає екстрадиції Аблязова, який отримав притулок у Великобританії, звинувачуючи його у фінансових порушеннях на загальну суму понад 6 мільярдів доларів.

За даними генпрокуратури Казахстану, діяльність Аблязова і його спільників також є "предметом кримінального розслідування правоохоронних органів Кіпру, Угорщини та Латвії, уповноваженими органами Ірландії та Фінляндії проводяться перевірки діяльності афілійованих з Аблязовим компаній".