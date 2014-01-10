У Москві на Білоруському вокзалі влаштували стрілянину

"Конфлікт стався в ніч на п'ятницю. Внаслідок стрілянини на Білоруському вокзалі різні травми отримали три людини, двоє з них з вогнепальними пораненнями з травматичної зброї були госпіталізовані", - повідомило РІА Новости джерело в правоохоронних органах.

Як повідомили в прес-службі управління на транспорті МВС Росії по ЦФО, у конфлікті на Білоруському вокзалі брали участь два співробітника поліції.

На тему: Теракт у Волгограді влаштувала смертниця, яка не встигла пройти через металодетектори (фото)

"Десятого січня в чергову частину надійшла інформація про те, що на платформі Білоруського вокзалу стався конфлікт між двома співробітниками поліції і громадянами. Співробітники транспортної поліції поверталися додому зі служби", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що в результаті конфлікту невідомі громадяни, імовірно, застосували травматичну зброю.

"Один із співробітників транспортної поліції отримав поранення грудної клітини, стегна і плеча", - зазначив представник прес-служби. Поліцейський доставлений до лікарні.

На місці події працює оперативна група. З'ясовуються всі обставини події.