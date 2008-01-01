Головування в ЄС перейшло до новачка

Першого січня головування в Європейському союзі перейшло до Словенії. Ця країна стала першою з нових членів ЄС, яка упродовж наступних шести місяців очолюватиме Європейську раду, передає Німецька хвиля.

Відповідно до програми головування, Словенія буде прагнути й надалі сформувати зону стабільності та добробуту у межах послідовної політики сусідства ЄС . Але водночас Любляна братиме до уваги індивідуальні особливості країн-партнерів. Особливу увагу буде приділено так званій „Чорноморській синергії” - новій ініціативі Єврокомісії щодо посилення співпраці ЄС та країн чорноморського регіону. Це буде головною темою на зустрічі глав МЗС цих держав та Євросоюзу, котра відбудеться в Україні. Водночас головну увагу Словенія приділятиме балканським країнам – колишнім югославським республікам. За словами міністра закордонних справ Словенії Дмітрія Рупеля, до кінця червня Любляна планує розв`язати кризу навколо статусу сербської провінції Косово.