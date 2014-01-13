У Сирії склали зброю і здалися владі 350 повстанців

Мітинг на підтримку сирійського уряду провели в неділю в центрі Дамаска жителі міста Мадая. У цьому гірському курорті, у 50 км від столиці, склали зброю і прийняли умови президентської амністії понад 350 бунтівників. Всі вони прибули в Дамаск, щоб здатися владі і пройти перевірку в МВС, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Перемир'я в Мадаї стало з грудня минулого року четвертою за рахунком угодою між владою і колишніми повстанцями з Сирійської вільної армії.

У репортажі телеканалу "Аль- Маядін" повідомляється про нормалізацію обстановки в північному передмісті Берзі після припинення військових дій. Муніципальні служби розпочали розблокування вулиць та ліквідацію завалів. Після довгої перерви на цю околицю столиці почала надходити електроенергія.

Новинна служба "Аль- Ватан" передає про швидкий вступ в силу угоди з бойовиками в кварталі Тадамун на півдні Дамаска, який розташований по сусідству з табором палестинських біженців Ярмук. У цих районах, однак, ще орудують групи озброєних екстремістів, і влада дотримуються обережності. Тим не менше, і там зникають з вулиць барикади, і розчищаються проїзди до столиці.

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Урядові війська знищили в минулу добу 29 терористів з "Джебхат ан-Нусра" в західному передмісті Дарая. Ще троє бойовиків "Ісламського фронту" вбиті в Джубарі, повідомляє інформаційне агентство САНА. На північ від столиці знищений оплот бандформувань на підступах до Ябруд/57 км від Дамаску/. Успішні операції проведені армійськими підрозділами в Адре, Думі, Зибдіне, Мліхе і Кабун.

Президент Сирії Башар Асад прийняв участь в неділю в релігійних святкуваннях з нагоди дня народження пророка Мухаммеда, які відбулися в мечеті Хамад в столичному кварталі Мухаджірін. Це стало першою появою глави держави на публіці в новому році. Останній раз Асада бачили на вулицях Дамаска 15 жовтня, коли відзначалося свято жертвопринесення Ід аль-Адха. Сирійське телебачення показало два дні тому репортаж про відвідування його дружиною Асмою школи для дітей загиблих військовослужбовців.

За повідомленнями з Хомса /165 км на північ від Дамаска/, там не припиняються обстріли бойовиками з мінометів алавитских районів. У неділю снаряди розірвалися на площі Захра і вулиці Керам-еш-Шамі. Загинули п'ять осіб, є десятки поранених.