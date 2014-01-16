ЗМІ: Ходорковський повертається у Берлін

Колишній глава ЮКОСу Михайло Ходорковський, який відразу після помилування полетів до Німеччини, а потім відправився до Швейцарії і Ізраїлю, повертається у Берлін, повідомляє РИА Новости з посиланням на німецькі ЗМІ.

Передбачається, що в четвер він зустрінеться з колишнім уповноваженим уряду ФРН з германо-російської міжсуспільної співпраці Андреасом Шоккенхоффом, який був ініціатором проведення цілої низки заходів, присвячених долі Ходорковського. Екс-глава ЮКОСу також розраховує зустрітися з наступником Шоккенхоффа на цій посаді Гернотом Ерлером.

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Крім того, як очікується, Ходорковський проведе зустрічі з представниками організації Amnesty International та інших НКО, а також візьме участь у заході Фонду Генріха Бьолля, присвяченому пам'яті його адвоката Юрія Шмідта, який помер рік тому. Від спілкування з журналістами екс-глава ЮКОСу має намір утримуватися, зазначають ЗМІ з посиланням на його представників.

Указ про помилування Ходорковського президент Росії підписав 20 грудня, і в той же день екс-глава ЮКОСу вийшов на свободу. Термін його ув'язнення - 10 років 10 місяців - закінчувався в серпні 2014 року. Відразу після звільнення Ходорковський на приватному літаку прилетів до Берліна. На початку січня він виїхав до Швейцарії, а потім - до Ізраїлю.