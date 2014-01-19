Путін: Поки ще рано говорити про президентські вибори 2018 року

Президент РФ Володимир Путін вважає, що зараз рано говорити про те, чи буде він балотуватиметься в 2018 році - потрібно думати не про це, а про результати своєї роботи, повідомляє РИА Новости.

"А що стосується амбіцій, то про це рано ще говорити. Розумієте, зараз 2014 рік, вибори в 2018 -му. Працювати треба, там видно буде, подивимося", - сказав Путін в інтерв'ю російським і іноземним ЗМІ.

"Найгірше і найнебезпечніше, що може бути для людини, яка займається політикою, вчепитися в своє крісло руками й зубами і думати тільки про це. Тоді в цьому випадку провал неминучий, тому що завжди будеш боятися зробити якийсь невірний крок. Не про це треба думати, треба думати про результати своєї роботи. Там буде видно", - вважає президент.