Сноуден претендує на пост студентського ректора шотландського університету

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Бі-бі-сі.

Студентський ректор в університеті Глазго обирається на три роки і є головним представником студентів перед керівною радою навчального закладу і офіційним захисником прав студентів. У числі студентських ректорів університету були ізраїльський фізик Мордехай Вануну, який розкрив британським ЗМІ факти існування британської ядерної програми, і південноафриканський політик Вінні Мандела.

"Ми раді повідомити, що Сноуден погодився балотуватися на виборах ректора університету. Це унікальна можливість висловити нашу вдячність цього сміливого викривачу, а також всім тим, хто ризикує, розкриваючи злочинні діяння і корупційність впливових груп, розвідслужб, урядів, поліції, медіа, парламентів і військових", - йдеться в повідомленні групи студентів, яка запропонувала кандидатуру екс-співробітника ЦРУ.

Студенти відзначають, що узгодили свої дії з адвокатами Сноудена. У числі інших кандидатів на пост ректора легендарний шотландський велогонщик Грем Обрі і колишній лідер ліберал-демократів Чарльз Кеннеді. Вибори відбудуться 17 або 18 лютого.