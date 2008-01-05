У Грузії ”війна екзит-полів”

Опитування на виході з виборчих дільниць, де 5 січня відбувалися вибори президента Грузії, зафіксували, що колишній президент республіки Михайло Саакашвілі перемагає вже в першому турі з результатом 52,5 відсотка. Ці екзит-поли були організовані чотирма грузинськими телеканалами: "Руставі-2", "Мзе", Громадським телебаченням і Телебаченням Аджарії.

За попередніми даними екзит-полу на 16:00, за Левана Гачечиладзе свої голоси віддали 28,5% опитаних, за Аркадія (Бадрі) Патаркацішвілі - 6,0%, за Давида Гамкрелідзе - 3,6%, за Шалву Нателашвілі - 5,5%, за Георгія Маїсашвілі - 0,8%, за Ірину Сарішвілі-Чантурія - 0,4%.

Раніше російські ЗМІ оприлюднили результати іншого екзит-пола, з посиланням на "український Інформаційно-аналітичний центр "Загальноєвропейська справа". Його результати істотно розходяться з екзит-полом грузинських телеканалів, а саме: на виборах лідирує представник об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе з 31% голосів, а Михайло Саакашвілі набирає 24,4%. У Аркадія (Бадрі) Патаркацішвілі - 20,3% голосів, лідера Лейбористської партії Шалви Нателашвілі - 12,4%, Давида Гамкрелідзе (партія "Нові праві") - 7,3%, Ірина Сарішвілі (політичний рух "Імеді") і Гія Маїсашвілі (Партія майбутнього) одержали, за даними цього опитування, менше одного відсотка голосів.

Виборчий штаб Бадрі Патаркацішвілі вже заявив, що порушення під час голосування не дозволяють визнати вибори легітимними.

Проте спостерігачі від СНД не зареєструвала істотних порушень впродовж голосування. Про це заявив заступник керівника місії спостерігачів від СНД Олег Кулеба.