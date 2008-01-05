Громадяни Грузії схвалили вступ країни до НАТО?
22:20, 05 січня 2008Світ
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За вступ Грузії до НАТО на референдумі в суботу висловилися більшість громадян країни. Про це свідчать підсумки екзит-полу, організованого грузинськими телекомпаніями - Громадським телебаченням, телекомпаніями "Руставі-2", "Мзе" і Аджарським телебаченням, оголошені представником організаторів екзит-полу - проекту "Екзит-пол-2008" Темура Якобашвілі.
Більше половини опитаних (61%), згідно з даними екзит-полу, підтримали вступ країни до НАТО. Проти висловилися 17,7% опитаних. 21% відмовилися відповісти на це запитання.
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