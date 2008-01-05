Громадяни Грузії схвалили вступ країни до НАТО?

За вступ Грузії до НАТО на референдумі в суботу висловилися більшість громадян країни. Про це свідчать підсумки екзит-полу, організованого грузинськими телекомпаніями - Громадським телебаченням, телекомпаніями "Руставі-2", "Мзе" і Аджарським телебаченням, оголошені представником організаторів екзит-полу - проекту "Екзит-пол-2008" Темура Якобашвілі.

Більше половини опитаних (61%), згідно з даними екзит-полу, підтримали вступ країни до НАТО. Проти висловилися 17,7% опитаних. 21% відмовилися відповісти на це запитання.