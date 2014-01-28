Влада Мексики визнала "народних месників"

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни, передає Lenta.ru.

Вігіланти стануть частиною сил сільської оборони (Cuerpo de Defensa Rural), яка формується з добровольців для охорони сіл. У сучасній Мексиці ці підрозділи вже практично зникли. За рахунок вігілантів їхня кількість може зрости на 20 тисяч осіб. Більше того, тим вігілантам, які виявляться досить кваліфікованими, дозволять служити в поліції.

Читайте такожУ Мексиці народні месники розігнали наркокартель і відмовляються складати зброю на вимогу арміїВігіланти повинні будуть передати міністерству оборони список учасників громадських патрулів. Таким чином, громадські патрульні будуть звітувати перед армією. Натомість вігілантам дозволять зберегти зброю, оскільки вони зареєструють її як армійську. Крім цього, військові нададуть громадським патрульним додаткові засоби зв'язку і допоможуть у здійсненні операцій. Чи буде влада платити вігілантам, невідомо.

Нинішня угода між вігілантами і владою дозволить уряду врегулювати кризу в штаті Мічоакан, яка була спровокована збройним протистоянням між громадськими патрульними і місцевим наркокартелем «Лицарі ордену Тамплієрів». Вігіланти почали силовими методами витісняти банду наркоторговців з міст, не бачачи активних дій з боку військових і поліції. У підсумку в січні 2014 року в Мічоакан ввели федеральні війська, які кинули як проти наркокартелю, так і проти вигилантов.

Одночасно з укладенням угоди з народними добровольцями влада повідомила про продовження активних дій проти злочинців. У понеділок, 27 січня, був затриманий один з лідерів наркокартелю «Лицарі ордену Тамплієрів» - Діонісіо Лойя Планкарте (Dionicio Loya Plancarte), відомий також як Ель Тво (Дядько). Його заарештували в місті Морелія (столиця штату Мічоакан). Ель-Тво звинувачують у наркоторгівлі, причетності до організованої злочинності і відмиванні грошей. Діонісіо Лойя Планкарте вважався одним з найбільш розшукуваних наркобаронів Мексики. За його упіймання влади обіцяли винагороду в розмірі 30 мільйонів песо (близько 2,25 мільйона доларів).

Раніше влада також повідомляли про затримання іншого лідера «тамплієрів» в Мічоакані - Хесуса Васкеса Масіас (Jesus Vasquez Macias), відомого також на прізвисько Ель Торо (Бик). Його затримали в портовому місті Ласаро-Карденас разом ще з двома членами банди.