Напередодні Олімпіади парижани нагадали про порушення прав людини в Росії (фото)

Активісти різних громадських організацій зібралися в Парижі, щоб сформувати олімпійські кільця на знак протесту проти порушень прав людини в Росії напередодні Олімпіади в Сочі.

Серед "Олімпійських кілець протесту" зображені нагадування про тортури, порушення трудових прав, прав сексуальних меншин, свободи слова і права на мирний протест. Ігри-2014, відкриття яких відбудеться 7 лютого, зіткнулися із загорозою масового бойкоту після міжнародного засудження прийнятого в Росії закону про заборону гей-пропаганди.

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