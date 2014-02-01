Напередодні Олімпіади парижани нагадали про порушення прав людини в Росії (фото)
16:31, 01 лютого 2014Світ
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Активісти різних громадських організацій зібралися в Парижі, щоб сформувати олімпійські кільця на знак протесту проти порушень прав людини в Росії напередодні Олімпіади в Сочі.
Протест проти порушень прав людини в Росії / REUTERS
Серед "Олімпійських кілець протесту" зображені нагадування про тортури, порушення трудових прав, прав сексуальних меншин, свободи слова і права на мирний протест.
Ігри-2014, відкриття яких відбудеться 7 лютого, зіткнулися із загорозою масового бойкоту після міжнародного засудження прийнятого в Росії закону про заборону гей-пропаганди.
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