Фонд Мандели в понеділок оприлюднить останню волю померлого



Як передає в неділю агентство Франс Прес з посиланням на заступника голови конституційного суду країни Дікганга Мосенеке, передсмертний заповіт Мандели буде зачитано в понеділок опівдні за місцевим часом.

«Я не знаю, чи зачитають документ увесь, але, звичайно, його буде коротко узагальнено», - заявила у свою чергу представник фонду Мандели Даніель Мелвіль.

Нельсон Мандела помер 5 грудня минулого року в своєму будинку в Йоганнесбурзі у віці 95 років. Він став першим в історії чорношкірим президентом ПАР і керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. За свою активну діяльність проти режиму апартеїду Мандела провів у в`язниці 27 років. У 1993 році він був нагороджений Нобелівською премією миру.