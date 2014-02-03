Державні ЗМІ Казахстану зобов'яжуть узгоджувати матеріали про релігію

Державні ЗМІ Казахстану зобов'яжуть узгоджувати з владою всі матеріали, присвячені релігії. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал Tengrinews з посиланням на голову казахстанського Агентства у справах релігій Марата Азільханова.

Узгоджувати доведеться статті в пресі, відеорепортажі, а також документальні фільми, що виходять на держканалах. «З цього дня все це повинно проходити через нас, оскільки тут йдеться про ідеологію. Все повинно бути централізовано затверджено», - заявив Азільханов під час розширеного засідання очолюваного ним відомства. Займатися вивченням матеріалів, як передбачається, буде спеціальна науково-методична рада при агентстві.

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За словами заступника Азільханова Галима Шойкіна, процедура затвердження підготовлених журналістами статей і сюжетів дозволить краще контролювати витрати бюджетних коштів, що виділяються ЗМІ. Як зазначив Шойкін, матеріали, які на гроші держави готують засоби масової інформації, повинні відповідати ідеології державної політики.

Агентство у справах релігій було створено в Казахстані в 2011 році. В сферу його діяльності входить не тільки робота з релігійними організаціями і ЗМІ, але також і аналіз вмісту інтернет-сайтів на предмет наявності заборонених матеріалів. За підсумками 2013 року агентство проаналізувало близько двох тисяч ресурсів. 106 сайтів отримали «негативні експертні висновки». З вимогою обмежити доступ до них представники відомства звернулися до генеральної прокуратури Казахстану.

Закон, який зробив можливою подібну процедуру, був прийнятий президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим у 2009 році. Документ прирівнює усі інтернет-ресурси (в тому числі блоги, електронні бібліотеки та онлайн-магазини) до ЗМІ. За публікацію будь-якої забороненої казахстанським законодавством інформацією інтернет-ресурс може бути закритий за рішенням суду (на власників інтернет-сайтів поширюється кримінальна, цивільна та адміністративна відповідальність).