Речник президента Афганістану підтвердив факт таємних переговорів з талібами

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтервʼю речника Карзая Аймала Файзі, яке він дав виданню The New York Times.

За даними видання, переговори, що розпочалися у жовтні, тривають без участі американської сторони чи будь-кого з представників Заходу.

Раніше Хамід Карзай відкинув вимогу США підписати до кінця 2013 року двосторонню безпекову угоду, яка регулювала б перебування американських військових в Афганістані після формального виведення з країни іноземних військ, запланованого на кінець цього року.

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