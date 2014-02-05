Північна і Південна Кореї почали обговорення деталей зустрічі розділених сімей

Зустріч, на якій були присутні по три представники з кожної сторони, почалася о 10 годині ранку (3.00 кск) в прикордонному пункті Пханмунчжом. Очікується, що переговори триватимуть до вечора, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

На зустрічі будуть підтверджені точні дати проведення зустрічі розділених сімей. Також сторони визначать місце проживання родичів у період заходу. Раніше повідомлялося, що зустріч проходитиме з 17 по 22 лютого в туристичному комплексі Кимгансан на території КНДР.

Вирушаючи на переговори, глава південнокорейської делегації Чи Док Хан заявив, що "зробить все можливе, щоб принести хороші новини розділеним сім'ям".

Перша зустріч розділених сімей відбулася в 1985 році, після неї 15 років подібні заходи не проводилися. Вони були відновлені в 2000 році, до 2010 року було проведено 18 зібрань, в результаті яких особисто змогли зустрітися 3829 сімей, а 557 поспілкувалися по каналу відеозв'язку. Востаннє збори такого роду між жителями КНДР і Південної Кореї повинні були пройти восени минулого року, однак в останній момент було скасовано.