Путін приїхав у Сочі з "раптовою" перевіркою

Півгодинну екскурсію для Путіна провела "мер" Олімпійського села, російська спортсменка Олена Ісінбаєва. "У селі я головна", - пояснила вона.

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Главу держави супроводжували міністр спорту Віталій Мутко і волонтер з Волгоградської області Іван Радько. Сімнадцятого січня, коли Путін зустрівся в Сочі з волонтерами, він попросив провести один робочий день разом з главою держави, і сьогодні його бажання здійснилося, повідомляє РИА Новости.

Першим ділом Путін зайшов у фітнес-центр. "Тут можуть тренуватися всі бажаючі спортсмени", - повідомила Ісінбаєва, показуючи десятки різних тренажерів. На біговій доріжці, як з'ясував президент, займалася тренер японської команди з фігурного катання."Конкурентка", - зазначив Мутко. А Путін побажав їй успіху.

Потім Ісінбаєва проводила главу держави в розважальний центр, де спортсмени можуть проводити вільний час, граючи в більярд, слухаючи музику, переглядаючи телепередачі або фільми. "Наша родзинка - це бібліотека", - показала Ісінбаєва стелажі з книгами. За її словами, тут в основному зібрана російська класика, багато англійською мовою. "Чудово", - оцінив Путін. Англійською він обмінявся привітаннями зі спортсменками з США, які спілкувалися одна з одною, зайнявши кілька диванів. Дівчата скористалися нагодою, щоб сфотографувати російського лідера на мобільні телефони.

На шляху в їдальню Путіна зупинив представник команди з Нової Зеландії. "Тут, правда, фантастика, дуже здорово!" - англійською він подякував президентові і подарував йому значок своєї команди.

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Оскільки в спортивному розкладі вже настав час обіду, то найбільше спортсменів зібралися в їдальні. Про прихід глави держави ніхто заздалегідь не був попереджений, тому атлети ще до початку Олімпіади влаштували "змагання" - хто швидше сфотографує Путіна або навіть потисне йому руку. На столах були забуті недоїдені обіди. Президент оглянув, як влаштована кухня та роздача їжі для спортсменів, поцікавився, чи подобаються запропоновані страви. Жодного нарікання не було.