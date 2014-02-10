Сноуден скачав секретні дані з допомогою загальнодоступних програм

"Співробітники розвідки, які розслідують, як Сноуден отримав доступ до величезних сховищ найсекретніших в країні документів, встановили, що він використовував недороге і широкодоступне програмне забезпечення", - йдеться в матеріалі, повідомляє РИА Новости.

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"Це відкриття неймовірне, тому що місія Агентства національної безпеки (документи якого оприлюднив Сноуден) включає захист країни від самих витончених кібератак, в тому числі з боку Росії і Китаю", - зазначає видання.

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Розслідування також з'ясувало, що щонайменше один раз Сноудену довелося пояснюватися з колегами з приводу своїх дій, але він знайшов вихід з цієї ситуації, заявивши, що як системний адміністратор відповідає за обслуговування мережі і при проведенні певних робіт перезберігає дані на інший сервер.