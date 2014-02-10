У Тбілісі образилися на «олімпійську карту» Грузії

Представники грузинської опозиції висловили невдоволення зображенням Грузії, яке було показано під час урочистої церемонії відкриття Олімпіади в Сочі. Про це пише Lenta.ru.

Приводом для невдоволення стало те, що на супутниковому знімку Грузії, показаному під час виходу її спортсменів, непідконтрольні їй території - Абхазія і Південна Осетія - виявилися закриті хмарами. Опозиціонери, що представляють колишню правлячу партію «Єдиний національний рух», побачили в цьому політичний підтекст.

Обурення, як передає «Грузія Online», висловив лідер партії «Європейські демократи» Паата Давітая. «Деякі хочуть показати, що карта Грузії нібито випадково прикрита чимось білим, схожим на туман. Хочу однозначно заявити, що це було зроблено навмисно», - заявив він.

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Давітая також додав, що вважає «провокацією» приїзд на Олімпіаду президентів Абхазії і Південної Осетії, яких у Тбілісі вважають сепаратистами.

У грузинському МЗС, в свою чергу, заявили, що не схильні надавати таким речам «занадто серйозного значення». У відомстві зазначили, що в офіційних матеріалах Міжнародного олімпійського комітету Грузія зображена з Абхазією і Південною Осетією у своєму складі. Що стосується абхазького і осетинського лідерів, то вони, як підкреслили в МЗС, прибули до Сочі як приватні особи.

Грузія як і раніше вважає власними територіями Абхазію і Південну Осетію, які відкололися від неї на початку 1990-х років. Самопроголошені республіки були офіційно визнані Росією і ще деякими країнами. У Тбілісі, однак, продовжують вважають їх «окупованими» Росією.

На тлі конфлікту з Росією через Абхазію і Південну Осетію колишнє керівництво Грузії збиралося бойкотувати Олімпіаду в Сочі. Однак нове керівництво, що змінило владну команду Михайла Саакашвілі та виступає за поліпшення відносин з РФ, ці плани не підтримало.