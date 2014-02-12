Австралійські митники знайшли метамфетамін у китайських байдарках

Австралійським митникам вдалося виявити 183 кілограма метамфетаміну, захованих в байдарках, які імпортували з Китаю. Про це повідомляє 12 лютого Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Прикордонники знайшли контрабанду, просвічуючи рентгенівськими променями контейнер з байдарками в порту Сіднея. Метамфетамін лежав у 19-ти з 27-ми човнів. За цю партію можна було б отримати 180 мільйонів австралійських доларів (162 мільйони доларів США), пише The Sydney Morning Herald.

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Правоохоронні органи вирішили не затримувати контейнер відразу, а простежити за ним. Товари доставили на склад в Сіднеї, і коли за ним з'явилися четверо вихідців з Тайваню, всіх їх заарештували. Крім того, у своєму будинку по цій же справі був затриманий один громадянин Австралії.

За 2013 - початок 2014 року австралійським митникам вдалося вилучити більше тонни метамфетаміну як в рідкій, так і в кристалічній формі. Рекордною стала партія 565 кілограмів, яка була виявлена в Мельбурні в лютому 2013 року. Значна частина наркотиків надходить в Австралію з Китаю.