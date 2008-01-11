Шварценеггер в цілях економії випустить 22 тисяч в’язнів

Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер вперше в історії ввів на території штату «надзвичайний бюджетний стан». Причиною цього стали криза на ринку іпотечного кредитування в США, яка дуже сильно вдарила по кишенях Каліфорнії, а також постійні бюджетні проблеми штату, які не слабшають впродовж декількох років. Шварценеггер вніс істотні скорочення до бюджету штату і скоротив витрати на всі державні програми на 10%, урізав статті на освіту, допомогу людям похилого віку, медичне обслуговування, а також на утримання національних парків і заповідників. Крім того, Шварценеггер вказав, що в цілях економії з в`язниць штату доведеться випустити 22 тис. увязнених. Надзвичайний бюджетний стан зобов`язує законодавців Каліфорнії протягом 45 днів відреагувати на ініціативу губернатора, а не чекати ухвалення фінансового закону наступного року.

Газета.ру